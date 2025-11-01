На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские нефтяники выпустили в водоемы мальков краснокнижных пород рыб

«Роснефть» запустила в российские водоемы более 11 млн мальков ценных пород рыб
Пресс-служба Роснефти

С августа по октябрь текущего года дочерние предприятия «Роснефти» выпустили в водоемы России более 11,2 млн молоди рыб, в том числе краснокнижных пород. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в акциях приняли участие сотрудники предприятий компании со своими детьми, активисты «Движения Первых», студенты вузов-партнеров и школьники-участники ежегодного экоконкурса «Свежий взгляд», а также представители территориальных органов Росрыболовства.

Сообщается, что в рамках акции в реки и водоемы Сибири выпущены почти 4,5 млн мальков ценных пород рыб, из них 2,21 млн — краснокнижного сибирского осетра, 2,21 млн пеляди, а также 42 тыс. муксуна.

В реки Обь-Иртышского бассейна запущено 720 тыс. мальков муксуна и 40 тыс. нельмы.

Cотрудники «Конданефть» выпустили 3,3 млн мальков пеляди и 129 тыс. осетра. Специалисты «РН-Ванкор» — более 2 млн мальков стерляди, «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — 74 тыс. особей стерляди, «Таас-Юрях Нефтедобыча» — 3,2 тыс. мальков осетра, Ангарская нефтехимическая компания — 1,5 тыс. мальков осетра.

В Волго-Уральском регионе нефтяники запустили в реки Башкортостана 19 тыс. мальков ценных промысловых рыб, в ом числе стерляди и кумжи. В водоемы Удмуртии выпущены 40 тыс. шт. стерляди, Оренбургской области — 20 тыс. мальков сазана.

Также были восполнены биоресурсы Волги, кроме того, на юге России Туапсинский НПЗ выпустил 35,6 тыс. черноморской кумжи, занесенной в Красную книгу.

Отмечается, что мальки выращивались в специализированных рыбоводных хозяйствах с оптимальными условиями для адаптации и выживаемости рыб в естественной среде. Для выпуска молоди был выбран наиболее благоприятный период, когда вода насыщена кислородом.

