На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка принесла трехголовый фаллоимитатор на судебное заседание по разводу

Mash: в Уфе женщина принесла трехголовый фаллоимитатор на заседание по разводу
true
true
true
close
Shutterstock

В Уфе 37-летняя женщина принесла на судебное заседание по разводу фаллоимитатор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел перед началом судебного заседания по бракоразводному процессу. При прохождении процедуры досмотра у участницы суда был обнаружен и изъят вибратор в форме трезубца. Женщина не стала оспаривать действия службы безопасности и молча отдала им предмет.

На время заседания к ней прикрепили судебного пристава для сопровождения. После окончания слушания фаллоимитатор вернули владелице.

До этого россиянин лишился прямой кишки из-за секс-игрушки из шуруповерта. Пара, имевшая склонность к экспериментам в постели, самостоятельно сконструировала уникальный девайс. Она состояла из электрического шуруповерта, к которому был прикреплен фаллоимитатор.

Ранее мужчина рискнул свободой ради секс-куклы и двустороннего дилдо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами