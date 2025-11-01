Россиянка принесла трехголовый фаллоимитатор на судебное заседание по разводу

Mash: в Уфе женщина принесла трехголовый фаллоимитатор на заседание по разводу

В Уфе 37-летняя женщина принесла на судебное заседание по разводу фаллоимитатор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел перед началом судебного заседания по бракоразводному процессу. При прохождении процедуры досмотра у участницы суда был обнаружен и изъят вибратор в форме трезубца. Женщина не стала оспаривать действия службы безопасности и молча отдала им предмет.

На время заседания к ней прикрепили судебного пристава для сопровождения. После окончания слушания фаллоимитатор вернули владелице.

До этого россиянин лишился прямой кишки из-за секс-игрушки из шуруповерта. Пара, имевшая склонность к экспериментам в постели, самостоятельно сконструировала уникальный девайс. Она состояла из электрического шуруповерта, к которому был прикреплен фаллоимитатор.

Ранее мужчина рискнул свободой ради секс-куклы и двустороннего дилдо.