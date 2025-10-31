На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Сочи» прошел финал спортивного фестиваля «Пятерочки»

Более 3,3 млн зрителей наблюдали за финалом фестиваля «Пятерочки» в Сочи
true
true
true
close
Источник «Пятерочка»

В Сочи прошел гранд-финал спортивного фестиваля «Трек возможностей» от «Пятерочки», за трансляцией которого наблюдали более 3,3 млн человек, сообщили в торговой сети.

Всего в отборочных этапах фестиваля приняли участие 850 сотрудников «Пятерочки» из 69 регионов России, а в финале более 500 человек соревновались в различных испытаниях, среди которых мини-футбол, волейбол, кроссфит и гонка с препятствиями. Финал проходил на высоте 540 метров над уровнем моря, а фан-зона, сцена и трасса «Гонки чемпионов» находились на отметке 1170 метров.

Всего за время прямой трансляции финала, которую комментировали Александр Скрывля и Павел Занозин, зрители оставили в чате 19 тыс. комментариев.

В фестивале приняли участие и легенды российского спорта, среди которых олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Дмитрий Сычев и другие. Известные спортсмены также приняли участие в выставочном матче против топ-менеджеров «Пятерочки».

За время финала участники выполнили более 2500 берпи, забили 252 гола и перевернули 100-килограммовую крышку почти 600 раз, а в рамках «Гонки чемпионов» более 200 участников преодолели в сумме 3500 км.

Победу в общекомандном зачете одержала сборная команда сотрудников из Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Краснодара, показав лучшие результаты в 3 из 4 дисциплин. Также 16 участников получили персональные награды в номинации «Лучший спортсмен».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами