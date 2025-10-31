В «Сочи» прошел финал спортивного фестиваля «Пятерочки»

Более 3,3 млн зрителей наблюдали за финалом фестиваля «Пятерочки» в Сочи

В Сочи прошел гранд-финал спортивного фестиваля «Трек возможностей» от «Пятерочки», за трансляцией которого наблюдали более 3,3 млн человек, сообщили в торговой сети.

Всего в отборочных этапах фестиваля приняли участие 850 сотрудников «Пятерочки» из 69 регионов России, а в финале более 500 человек соревновались в различных испытаниях, среди которых мини-футбол, волейбол, кроссфит и гонка с препятствиями. Финал проходил на высоте 540 метров над уровнем моря, а фан-зона, сцена и трасса «Гонки чемпионов» находились на отметке 1170 метров.

Всего за время прямой трансляции финала, которую комментировали Александр Скрывля и Павел Занозин, зрители оставили в чате 19 тыс. комментариев.

В фестивале приняли участие и легенды российского спорта, среди которых олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Дмитрий Сычев и другие. Известные спортсмены также приняли участие в выставочном матче против топ-менеджеров «Пятерочки».

За время финала участники выполнили более 2500 берпи, забили 252 гола и перевернули 100-килограммовую крышку почти 600 раз, а в рамках «Гонки чемпионов» более 200 участников преодолели в сумме 3500 км.

Победу в общекомандном зачете одержала сборная команда сотрудников из Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Краснодара, показав лучшие результаты в 3 из 4 дисциплин. Также 16 участников получили персональные награды в номинации «Лучший спортсмен».