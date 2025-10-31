Волонтеры «Роснефти» провели школьникам экскурсию в Московском зоопарке

Волонтеры «Роснефти» организовали экскурсию в Московский зоопарк для детей из молодежного «Движения первых» и школьников города Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие провели в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел». Оно было приурочено к Году защитника Отечества и направлено на знакомство с животным миром, а также историей зоопарка во время Великой Отечественной войны.

Школьникам рассказали о героических усилиях сотрудников зоопарка, которые в тяжелейших условиях сохраняли жизнь питомцам, демонстрируя мужество и верность долгу. Дети также узнали об особенностях ухода за дикими животными, их повадках и рационе, а также о том, как звери готовятся к зиме.

Отмечается, что Московский зоопарк — дом для более чем тысячи видов животных. Многих из них участники экскурсии увидели впервые, включая панд, леопардов, тюленей, слонов, пингвинов и фламинго. Особый интерес у юных посетителей вызвали белые медведи Айка и Терпей, находящиеся под опекой «Роснефти».

«Сохранение и защита популяции белого медведя - одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». К настоящему времени под опекой компании находятся все 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания обеспечивает их содержание, кормление и ветеринарное сопровождение. Также под патронажем «Роснефти» животным обновляют вольеры, проводят научные исследования и образовательные программы.

Кроме того, компания поддержала разработку специальных игрушек для повышения физической активности животных. Также «Роснефть» ведет программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.