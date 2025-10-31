На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети опубликовали финальный эпизод второго сезона проекта «Новые украинские русские»

Журналист Татьяна Поп: переезд в другую страну – всегда вызов
Кадр из видео/Татьяна Поп: новости, политика, аналитика/VK

В сети опубликовали финальный эпизод второго сезона проекта «Новые украинские русские», в рамках которого рассказываются истории о тех, кто вынужденно переехал с Украины в Россию после 2014 года, сообщает пресс-служба проекта.

Как отметила автор и ведущая проекта, общественный деятель, журналист и блогер Татьяна Поп, переезд в другую страну – это всегда вызов, требующий силы духа и веры в себя.

«Но он также демонстрирует, что Россия всегда готова предоставить возможности для тех, кто хочет трудиться и созидать. Мы не идеализируем действительность, мы показываем реальные примеры того, как люди, пережив тяжелые времена, смогли не просто выжить, но и приумножить свой успех», — сказала она.

Героями второго сезона проекта стали певица Таисия Повалий, журналист Юрий Кот, архимандрит Кирион, предприниматель Павел Водолазский и другие.

Всего сезон второго проекта на площадках посмотрели более 8 млн раз. Как отметили авторы проекта, «Новые украинские русские» стал площадкой, продемонстрировавшей многообразие путей и сценариев адаптации после переезда в Россию, познакомил с государственными программами и некоммерческими организациями, помогающими беженцам из Украины, и рассказал о вкладе новых жителей России в развитие принимающих регионов.

