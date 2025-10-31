В Москве пройдет фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в 13-й раз

Благотворительный фестиваль WOOF состоится 2 и 3 ноября в Москве на территории Хлебозавода. На мероприятии будут представлены 300 собак и кошек из приютов, которых желающие смогут забрать в семью. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.

С 2016 года в Москве прошло уже 12 фестивалей, благодаря которым 1 464 животного нашли дом.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет, пункт сбора помощи для животных из приютов (корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства будут переданы приютам-участникам), творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, а также консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.

Чтобы взять питомца, необходимо иметь при себе паспорт: животные передаются только по договору ответственного содержания.

Время работы фестиваля: с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

