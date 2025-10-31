На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России начнут бесплатно обучать менеджеров доставки

Яндекс Еда создала школу для менеджеров доставки
true
true
true
close
Shutterstock

Яндекс Еда запустила первую в России бесплатную школу для подготовки сертифицированных менеджеров доставки. Сервис бесплатно обучит специалистов работе с агрегатором, чтобы далее они могли помогать ресторанам эффективнее работать с доставкой, сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что сегодня доставка стала полноценным элементом ресторанного бизнеса. В частности, согласно исследованию Data Insight, в текущем году уже 49% заведений общепита работают через агрегаторы.

В сервисе обратили внимание на то, что при этом заведения могут недополучать прибыль из-за отсутствия стратегии и неэффективности процессов. Новая инициатива направлена на решение проблемы, подчеркнули в компании.

Сообщается, что обучение на первом потоке школы менеджеров доставки сервиса пройдут 50 человек. Подать заявку на него могут сотрудники ресторанов из любого города России.

Обучение стартует 10 ноября и продлится пять недель. В программу включены данные о полном цикле работы с сервисом — от анализа метрик и изучения ИИ-инструментов платформы до построения стратегии. В конце обучения студентам предложат защитить собственный проект улучшения показателей доставки для реального ресторана, добавили в компании.

Уточняется, что успешно прошедшим обучение менеджерам будут выданы сертификаты, также их профили разместят в специальном разделе на лендинге проекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами