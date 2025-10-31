В России начнут бесплатно обучать менеджеров доставки

Яндекс Еда запустила первую в России бесплатную школу для подготовки сертифицированных менеджеров доставки. Сервис бесплатно обучит специалистов работе с агрегатором, чтобы далее они могли помогать ресторанам эффективнее работать с доставкой, сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что сегодня доставка стала полноценным элементом ресторанного бизнеса. В частности, согласно исследованию Data Insight, в текущем году уже 49% заведений общепита работают через агрегаторы.

В сервисе обратили внимание на то, что при этом заведения могут недополучать прибыль из-за отсутствия стратегии и неэффективности процессов. Новая инициатива направлена на решение проблемы, подчеркнули в компании.

Сообщается, что обучение на первом потоке школы менеджеров доставки сервиса пройдут 50 человек. Подать заявку на него могут сотрудники ресторанов из любого города России.

Обучение стартует 10 ноября и продлится пять недель. В программу включены данные о полном цикле работы с сервисом — от анализа метрик и изучения ИИ-инструментов платформы до построения стратегии. В конце обучения студентам предложат защитить собственный проект улучшения показателей доставки для реального ресторана, добавили в компании.

Уточняется, что успешно прошедшим обучение менеджерам будут выданы сертификаты, также их профили разместят в специальном разделе на лендинге проекта.