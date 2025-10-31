На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут авторизироваться на сайте программы лояльности Synergetic через WB ID

Synergetic внедрила авторизацию через сервис WB ID
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Авторизация с помощью сервиса WB ID, разработанного компанией Wildberries & Russ, стала доступна всем пользователям сайта программы лояльности производителя экологичных средств Synergetic. Об этом сообщили в пресс-службе РВБ.

Отмечается, что сервис WB ID позволяет заходить на сторонние ресурсы в один клик без повторной регистрации.

«Это удобно для людей: ежемесячно Wildberries в РФ посещает порядка 79 млн уникальных пользователей, и все они смогут проходить авторизацию в один клик — бесшовно и безопасно», — подчеркнул директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.

В свою очередь, глава проектов e-commerce Synergetic Михаил Ржаницын выразил мнение, что новый способ авторизации будет удобен покупателям бренда.

