Врачи назвали факторы, ускоряющие прогрессирование инфаркта миокарда

Основным фактором ухудшения течения инфаркта миокарда является алкоголь, однако исследования показывают, что ряд других факторов образа жизни или поведения оказывают более прямое и серьезное влияние. Об этом пишет портал Sohu.

В материале отмечается, что эти факторы не всегда воспринимаются всерьез, и многие пожилые люди неосознанно делают это каждый день, что приводит к постепенному ухудшению состояния сердца. Поэтому понимание этих факторов и принятие мер может иметь ключевое значение для предотвращения обострения инфаркта миокарда и поддержания хорошего здоровья.

Один из важных факторов — неправильное питание. Для людей с заболеваниями сердца или риском инфаркта миокарда выбор рациона питания имеет решающее значение, поскольку напрямую влияет на стабильность их состояния. Многие пожилые люди привыкли к жирной пище, чрезмерному потреблению соли и сахара, а также к полуфабрикатам, что, несомненно, увеличивает нагрузку на сердце.

Диета с высоким содержанием соли, жиров и сахара может привести к повышению уровня липидов в крови, что, в свою очередь, усугубляет атеросклероз и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное потребление жиров и соли может привести к утолщению и затвердению стенок кровеносных сосудов, что ограничит приток крови, увеличит нагрузку на сердце и усугубит симптомы инфаркта миокарда.

Поэтому врачи советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, особенно пожилым людям, сократить потребление жирной пищи и увеличить потребление продуктов, богатых пищевыми волокнами, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, чтобы поддерживать легкую и сбалансированную диету.

Регулярный контроль уровня липидов в крови и правильное управление весом могут снизить риск повышенного уровня холестерина, тем самым эффективно сдерживая инфаркт миокарда, предотвращая его дальнейшее ухудшение и создавая надежную защиту здоровья, подчеркивает портал.

Помимо питания, распространенными факторами этого заболевания являются переутомление, чрезмерная тревога или грусть.

