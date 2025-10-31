На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи назвали факторы, ускоряющие прогрессирование инфаркта миокарда

Sohu назвал неправильное питание главным фактором риска инфаркта миокарда
Основным фактором ухудшения течения инфаркта миокарда является алкоголь, однако исследования показывают, что ряд других факторов образа жизни или поведения оказывают более прямое и серьезное влияние. Об этом пишет портал Sohu.

В материале отмечается, что эти факторы не всегда воспринимаются всерьез, и многие пожилые люди неосознанно делают это каждый день, что приводит к постепенному ухудшению состояния сердца. Поэтому понимание этих факторов и принятие мер может иметь ключевое значение для предотвращения обострения инфаркта миокарда и поддержания хорошего здоровья.

Один из важных факторов — неправильное питание. Для людей с заболеваниями сердца или риском инфаркта миокарда выбор рациона питания имеет решающее значение, поскольку напрямую влияет на стабильность их состояния. Многие пожилые люди привыкли к жирной пище, чрезмерному потреблению соли и сахара, а также к полуфабрикатам, что, несомненно, увеличивает нагрузку на сердце.

Диета с высоким содержанием соли, жиров и сахара может привести к повышению уровня липидов в крови, что, в свою очередь, усугубляет атеросклероз и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное потребление жиров и соли может привести к утолщению и затвердению стенок кровеносных сосудов, что ограничит приток крови, увеличит нагрузку на сердце и усугубит симптомы инфаркта миокарда.

Поэтому врачи советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, особенно пожилым людям, сократить потребление жирной пищи и увеличить потребление продуктов, богатых пищевыми волокнами, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, чтобы поддерживать легкую и сбалансированную диету.

Регулярный контроль уровня липидов в крови и правильное управление весом могут снизить риск повышенного уровня холестерина, тем самым эффективно сдерживая инфаркт миокарда, предотвращая его дальнейшее ухудшение и создавая надежную защиту здоровья, подчеркивает портал.

Помимо питания, распространенными факторами этого заболевания являются переутомление, чрезмерная тревога или грусть.

Ранее профессор предупредил, что капельницы для профилактики могут быть плацебо.

