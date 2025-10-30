В Германии спасли 300-граммового новорожденного

В Германии младенец родился на четыре месяца раньше срока и выжил. Об этом пишет Bild.

В Университетской клиникой Магдебурга рассказали о «необычайном медицинском успехе». Врачам удалось поддерживать жизнь новорожденной весом в 300 граммов вне утробы матери до тех пор, пока она не окрепнет.

Ребенок развивался совершенно нормально, но родился на 16 недель раньше срока. По данным больницы, выживаемость таких младенцев во всем мире составляет всего 25%.

В этом случае девочка находилась на искусственной вентиляции легких почти два месяца. Все это время ее родители были поблизости, надеясь создать важную связь между собой и ребенком.

Через семь недель он смог дышать самостоятельно, а спустя девять недель родители наконец смогли забрать малышку домой. Они не стали разглашать имя девочки, чтобы защитить ее конфиденциальность. По словам медиков, несмотря на крайне преждевременные роды, она развивается нормально и сейчас уже здорова.

Ранее российские врачи спасли новорожденного с весом 530 граммов и разрывом кишечника.