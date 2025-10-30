Россияне смогут принять участие в конкурсе в честь 100-летия со дня рождения Стругацкого

Сбер и издательская группа «Эксмо-АСТ» запустили конкурс «Будущее сегодня: фантастика вместе с ИИ» в честь 100-летия со дня рождения фантаста Аркадия Стругацкого, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках конкурса участники создадут ИИ-иллюстрации, а затем по их работам создадут буктрейлеры к фантастическим произведениям.

Специально для конкурса организаторы опубликовали список произведений научной фантастики и опубликовали образовательные ролики о генерации изображений с помощью ИИ.

Буктрейлеры, которые создадут по работам победителей конкурса, покажут на книжной ярмарке с 4 по 7 декабря в Гостином дворе.