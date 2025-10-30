Врач назвал основные причины хронической усталости и раздражительности детей

Педиатр Прохоренко: если ребенок все время без сил – это повод обратиться к врачу

Если ребенок постоянно жалуется на усталость, у него мало энергии, он выглядит вялым и часто раздражается – это повод обратиться к врачу и пройти обследование, так как подобные симптомы могут говорить о проблемах со здоровьем, включая скрыты дефицит железа. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-педиатр Антон Прохоренко.

По словам специалиста, признаки постоянной усталости в большинстве случаев говорят об астеническом синдроме и повышенной утомляемости нервной системы. Причиной такого состояния может быть перегрузка на фоне несоблюдения режима при обилии занятий в школе, дополнительных увлечений, а также постоянного залипания в гаджетах.

«Хронический недосып и информационная перегрузка приводят к снижению концентрации, капризности и чувству постоянной усталости», — подчеркнул врач.

Еще одна возможная причина – это нехватка движения, так как при таком образе жизни мозгу не хватает кислорода, на фоне чего активность резко падает. Также часто вялыми детей делает скрытый дефицит железа. Причем гемоглобин может быть в пределах нормы, но если из-за низкого железа клетки сталкиваются с кислородным голоданием. Поэтому важно сдать анализ крови на ферритин, чтобы исключить латентный железодефицит, подчеркнул педиатр.

Еще одна возможная причина падения энергии у ребенка – это последствие вирусных инфекций. По словам Прохоренко, часто после ОРВИ дети сталкиваются со слабостью, сонливостью, у них падает аппетит, повышается раздражительность. Обычно такие симптомы длятся на протяжении двух-трех недель после болезни, в течение которых организм восстанавливается. Если же заболевание было тяжелее – например, не просто простуда, а ангина, то этот период будет длиться еще дольше, заключил врач.

Хроническое переутомление сказывается не только на учебе, но и на здоровье школьников, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель, координатор Филипповской школы online Кирилл Клопков. Он посоветовал родителям следить за эмоциональными и физическими факторами, пояснив, что частое зевание и сонливость, жалобы на ребенка на головную боль и слабость, раздражительность или перепады настроения – усталость делают детей более эмоциональными и раздражительными. По его мнению, родителям необходимо организовать режим сна и сбалансированного питания, включать физическую активность в распорядок дня ребенка, а также научить его управлять своим временем – например, с помощью записи заданий и сроков сдачи.

Ранее выяснилось, что большинство школьников устают уже к середине учебного года.