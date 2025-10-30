На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина раздавала листовки, пропитанные фентанилом, чтобы отравить прохожих

В США женщина отравила полицейских листовкой, пропитанной фентанилом
true
true
true
close
Shutterstock

В США разыскивают женщину, которая отравила полицейских с помощью листовки. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил шериф округа Монтгомери.

Инцидент произошел 28 октября на автомобильной парковке у библиотеки в Нью-Кейни, штат Техас. Двое офицеров получили от неизвестной бумажную листовку. По их словам, она была влажной и имела розовый оттенок.

Через 30 минут у стражей порядка ухудшилось самочувствие — появились приливы, дрожь в руках и головокружение. Они сразу отнесли листовку в участок для проверки и сообщили о случившемся.

Специалисты провели анализ вещдока, который показал наличие фентанила. О других пострадавших не сообщается. Полиция начала расследование и устанавливает личность распространительницы отравленных листовок.

Ранее врач советовалась с ChatGPT, как отравить мужа, и подсыпала ему лекарство в энергетик.

