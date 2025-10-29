На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер зафиксировал десятикратный рост мошеннических атак с фейковых аккаунтов

Кузнецов: аферисты стали чаще использовать ИИ
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

С начала октября число попыток мошенничества с использованием поддельных аккаунтов известных персон в мессенджерах увеличилось в десять раз, также злоумышленники все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на международном форуме «Диалог о фейках 3.0».

По словам Кузнецова, злоумышленники создают фейковые страницы государственных деятелей, топ-менеджеров и других публичных личностей, копируя их фотографии и имена. Далее мошенники рассылают сообщения, используя данные из открытых источников и даркнета.

Наиболее распространенной схемой остается так называемый «фейк босс», когда от имени руководителя рассылаются сообщения о предстоящем звонке от «куратора» — якобы сотрудника силовых структур. В дальнейшем жертву убеждают передать личные данные или перевести деньги на «безопасный счет».

При этом, если ранее целью таких атак были сотрудники финансовых отделов, то теперь злоумышленники обращаются к широкой аудитории, используя авторитет известных личностей.

«Методы мошенничества постоянно совершенствуются, и сейчас злоумышленники стали чаще использовать ИИ. Они создают реалистичные голосовые и визуальные подделки — дипфейки, имитирующие внешность и манеру речи реальных людей», — отметил Кузнецов.

По его словам, лучшая защита от аферистов — критическая оценка поступающих сообщений и отказ от передачи персональных данных в сомнительных ситуациях.

В Сбере напомнили, что у фейковых аккаунтов часто есть заметные признаки: недавняя дата создания, отсутствие истории обновлений имени пользователя и неестественная активность. При обнаружении таких профилей рекомендуется немедленно сообщать о них в службу поддержки мессенджера.

