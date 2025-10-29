На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» определила лучших работников

«Роснефть» подвела итоги конкурса «Лучший по профессии»
Источник «Роснефть»

«Роснефть» подвела итоги юбилейного XX смотр-конкурса «Лучший по профессии», в котором определялись лучшие в рабочих профессиях и инженерных специальностях дочерних предприятий, сообщает пресс-служба компании.

Всего в конкурсе приняли участие более 550 человек из 82 предприятий.

В рамках практической части по итогам профессиональных состязаний стали известны победители по основным направлениям деятельности компании, среди которых «Нефтегазодобыча» (13 номинаций), «Нефтепереработка и нефтехимия» (9 номинаций) и «Нефтепродуктообеспечение» (7 номинаций). В практической части участники выполняли различные задания на время.

Также в теоретической части конкурса участники отвечали на 45 вопросов по профессии и 15 вопросов по промышленной безопасности, а также охране труда и окружающей среды.

Конкурсантов оценивали 150 членов жюри, среди которых были сотрудники руководящего состава.

