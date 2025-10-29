Почти каждая вторая россиянка зарабатывает больше своего партнера

Свыше 40% россиянок зарабатывают в месяц больше своих партнеров. Такие данные привели в исследовании ювелирной сети Sunlight, текст которого есть у ТАСС.

В опросе участвовали более 3 тыс. женщин старше 18 лет из разных регионов России.

По итогам опроса выяснилось, что 41% женщин получают доход выше, чем мужчины в их семье. Наибольшая разница наблюдается в домохозяйствах с невысоким уровнем дохода — до 50 тыс. рублей на взрослого. В семьях, где уровень дохода выше, мужчины по-прежнему зарабатывают больше, однако доля таких пар оказалась ниже.

Большинство опрошенных (63%) ведут общий семейный бюджет, в который каждый партнер передает часть заработка. Исследование отмечает, что мужчины чаще вносят большую долю. При этом расходы у пар не всегда закреплены жестко: 33% мужчин и 21% женщин сообщили, что сумма их взноса каждый месяц меняется.

Респонденты ответили, что средства общего бюджета в основном уходят на бытовые нужды. В 79% семей они идут на питание, ЖКХ, погашение кредитов, транспорт, медицину и досуг.

При этом больше половины мужчин (53%) дарят своим партнершам подарки, но регулярность зависит от дохода и привычек пары. Чаще всего женщины получают презенты раз в несколько месяцев — так ответили 44% опрошенных. Раз в месяц подарки дарят 8% мужчин, несколько раз в месяц — 5%, ежедневно — менее 1%.

Наиболее популярными подарками остаются цветы (52%), сертификаты в магазины (49%) и походы в рестораны (45%). Чаще всего дарят сертификаты в косметические магазины (23%) и ювелирные салоны (19%), тогда как сертификаты в салоны красоты и магазины одежды получили в сумме только 7% женщин.

Большинство мужчин (22%) тратят на подарки от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Еще 18% укладываются в сумму до 5 тыс. рублей, а 16% выделяют от 20 тыс. до 30 тыс.

При этом 61% женщин признались, что хотели бы сами чаще поощрять себя подарками. В списке желаемых покупок — одежда, обувь и аксессуары (72%), ювелирные изделия (65%), косметика (56%), путешествия (45%) и недвижимость (41%). От 100 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц готовы тратить на себя 18% опрошенных, от 200 тыс. до 300 тыс. — 17%, от 300 тыс. до 400 тыс. — 15%, еще 7% заявили, что хотели бы позволять себе покупки дороже 500 тыс. рублей в месяц.

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (47,9%) считают, что гендерных различий в воспитании детей нет, но родители по-разному воспитывают детей разного пола.