Дети в Индии спустя 22 года нашли потерявшую память мать живой

Семья в Индии спустя 22 года нашла потерявшую память мать живой, пишет The Times of India.

Женщина пропала из своей деревни в 2002 году, страдая от психического расстройства. Родные искали ее долго, но безрезультатно и уже не думали, что однажды увидят ее снова.

В 2011 году женщину нашли на улице — растерянную, говорящую на ломаном бенгальском, и доставили в полицию города Рана Пратап Нагар. Позже женщину определили в региональную психиатрическую больницу, где она провела многие годы без документов и воспоминаний о прошлом.

Переломный момент наступил, когда социальный работник Кунда Катеххайе-Бидкар начала с ней регулярные консультации. В течение 13 месяцев женщина понемногу вспоминала фрагменты: название деревни, лица близких, имя мужа и сыновей. Эти подсказки помогли специалисту связаться с полицейскими и найти семью пациентки.

Долгожданная встреча произошла в больнице. Муж индианки, который за все эти годы так и не женился, стоял рядом с ней, не в силах сдержать эмоции. Родственники обнимали ее один за другим — кто-то видел женщину в последний раз, когда был ребенком.

«Это не просто возвращение матери к семье. Это напоминание, что за каждым пациентом стоит история и люди, которые его ждут», — прокомментировал главный врач больницы.

