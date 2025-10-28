Москвичка с девятью кошками жила в квартире на горе мусора

В Москве женщина с девятью кошками жила в квартире на горе мусора

В Москве прокуратура проверила квартиру, где женщина жила с кошками на горе мусора. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Лефортовская межрайонная прокуратура со специалистами проверила жилище женщины на 5-й Кожуховской улице — собственница жилья накопила большое количество мусора, что привело к антисанитарии, распространению неприятного запаха и насекомых. В этих условиях содержались девять кошек, не прошедших вакцинацию.

При этом женщина игнорировала предписания управляющей организации о необходимости проведения уборки. На кадрах с места видно, что людям приходится буквально ходить по горам мусора высотой почти с дверной проем. По результатам проверки хозяйке квартиры предъявили иск о запрете содержания животных квартире и обязанности привести жилище в надлежащее санитарное состояние.

Ранее россиянка несколько лет терроризировала соседей, собирая в квартире горы мусора.