Депутат Госдумы рассказал о своем опыте пользования порталом mos.ru

Жизнь москвичей существенно изменилась за последние 10 лет благодаря порталу mos.ru, заявил агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он отметил, что портал помогает в различных сферах жизни горожан.

«Портал mos.ru – это яркий пример того, как в Москве развиваются технологии», — сказал он.

Боярский добавил, что уже более 15,9 млн человек доверяют mos.ru решение своих повседневных задач.

По его словам, всего на портале представлено более 450 услуг и сервисов, включая ЖКХ, просмотр оценок ребенка в школе и другие.

«Например, на mos.ru можно записаться в поликлинику на вакцинацию. Уже пользовался этой услугой и сейчас планирую вакцинироваться от гриппа. Также портал mos.ru помогает участвовать в культурной жизни столицы. С его помощью можно купить билеты на концерты, в театры и на другие мероприятия», — подчеркнул Боярский.