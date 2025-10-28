На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Госдумы рассказал о своем опыте пользования порталом mos.ru

Депутат Боярский: портал mos.ru помогает участвовать в культурной жизни столицы
Жизнь москвичей существенно изменилась за последние 10 лет благодаря порталу mos.ru, заявил агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он отметил, что портал помогает в различных сферах жизни горожан.

«Портал mos.ru – это яркий пример того, как в Москве развиваются технологии», — сказал он.

Боярский добавил, что уже более 15,9 млн человек доверяют mos.ru решение своих повседневных задач.

По его словам, всего на портале представлено более 450 услуг и сервисов, включая ЖКХ, просмотр оценок ребенка в школе и другие.

«Например, на mos.ru можно записаться в поликлинику на вакцинацию. Уже пользовался этой услугой и сейчас планирую вакцинироваться от гриппа. Также портал mos.ru помогает участвовать в культурной жизни столицы. С его помощью можно купить билеты на концерты, в театры и на другие мероприятия», — подчеркнул Боярский.

