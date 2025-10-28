В России появилось новое медиа о ремонте и обустройстве жилья

Компания «Лемана ПРО» запустила онлайн-журнал о ремонте и декоре

«Лемана ПРО» представила онлайн-журнал, посвященный ремонту, обустройству и декору жилых пространств. Новый ресурс, как сообщила пресс-служба компании, размещен на ее официальном сайте.

Уточняется, что материалы в издании сгруппированы по семи рубрикам, в том числе представлены личные истории, рекомендации по подготовке и планированию ремонта, информация о строительных технологиях и материалах, пошаговые инструкции и лайфхаки, а также советы по оформлению интерьера.

Отмечается, что в медиа размещено уже более 60 материалов, также в течение первого месяца планируется публикация еще порядка 60.

В дальнейшем, добавили в компании, обновление контента будет происходить регулярно, планируется от 25 до 40 статей ежемесячно. К созданию материалов будут привлечены эксперты компании в различных областях.

По словам руководителя направления контент-маркетинга компании «Лемана ПРО» Екатерины Устюговой, запуск онлайн-журнала стал важным шагом в развитии коммуникации с клиентами.

«Наши материалы разбивают сложные задачи ремонта на понятные шаги, чтобы процесс стал не источником стресса, а приятным опытом», — отметила она.

В дальнейшем на платформе появится рубрика, посвященная клиентским проектам. Пользователи смогут предлагать собственные работы для публикации, отправляя описания и фотографии реализованных идей.

В компании отметили, что в перспективе планируют вывести журнал в лидеры среди бренд-медиа DIY-сегмента в России.