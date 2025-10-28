Россияне рассказали о своем отношении к жизни с родителями

Почти половина россиян (40%) высказались против совместного проживания взрослых детей со своими родителями, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 26% считают, что взрослый человек должен жить отдельно от родителей, 14% считают совместное проживание допустимым лишь на время, 31% относятся к этому нормально, а 29% заявили, что такое возможно только из-за сложных обстоятельств, среди которых финансовые трудности или болезнь.

Говоря о причинах совместного проживания взрослых детей с родителями, 59% считают, что всему виной отсутствие жилья или нехватка дохода, 21% связывают это с нежеланием менять привычный образ жизни, 10% говорят о родительской заботе, 8% — о психологической зависимости, а 2% назвали чувство вины перед родителями.

Опрос показал, что 30% считают, что взрослый человек должен помогать родителям, поэтому и живет с ними вместе. Также 29% заявили, что такое решение должно быть обоюдным, 21% считают, что должны быть личные границы, а еще 20% считают, что самостоятельность возможна только при раздельном проживании.

Говоря о раздельном проживании, 57% выразили уверенность, что регулярное общение поможет сохранить теплые отношения с родителями, 27% считают, что дистанция улучшает отношения, а 6% отметили, что близость со временем теряется.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 23 октября 2025 года. Всего в нем приняли участие 105 696 интернет-пользователей.