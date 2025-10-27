На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выбрана самая красивая девушка США впервые после скандала

Титул «Мисс США» завоевала 22-летняя бывшая чирлидерша Одди Экерт
Miss USA

В Соединенных Штатах завершился конкурс красоты «Мисс США», где титул победительницы завоевала 22-летняя Одди Экерт, представляющая штат Небраска. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кульминация мероприятия прошла в Неваде в пятницу, 24 октября. Экерт, которая ранее была чирлидершей и окончила Университет Небраски в Линкольне, не смогла сдержать эмоций, опустившись на колени в момент объявления ее самой красивой женщиной нации. Второе и третье места достались участницам из Нью-Джерси и Орегона соответственно.

Вопреки устоявшейся многолетней практике, корону победительнице впервые вручила не предыдущая обладательница титула «Мисс США», а действующая «Мисс Вселенная» — Виктория Кьер Тейлвиг. Причиной такого отступления от традиции стало то, что «Мисс США» Альма Купер, победившая в 2024 году и вскоре оказавшаяся в центре грандиозного скандала, не приехала на финал.

В мае 2024 года произошло беспрецедентное событие в истории конкурсов красоты: от титула «Мисс США» отказалась Ноэлия Фойгт, а спустя всего два дня аналогичное решение приняла и «Юная мисс США» Умасофия Шривастава. Обе девушки объяснили свои действия «токсичной рабочей атмосферой, которая в лучшем случае проявлялась в «неэффективном управлении, а в худшем — в травле и домогательствах».

Ранее была объявлена победительница конкурса «Мисс Россия — 2025».

