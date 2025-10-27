Актриса Бочкарева рассказала о поддержке СВО и работе с кадетами Донбасса

Наталья Бочкарева: «Съездив раз, я поняла, что буду помогать еще»

Актриса театра и кино, телеведущая Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала о поддержке специальной военной операции, работе с кадетами школы № 4 имени Александра Захарченко и отношении к артистам, покинувшим Россию. Беседа состоялась в рамках авторского подкаста «Сорян, это подкаст» журналиста Соряна (Сурена Каграманова).

На подкасте актриса рассказала, что после открытой поддержки СВО столкнулась с волной негатива и угроз в социальных сетях, но научилась не реагировать на негативные комментарии.

«Я настолько стала толстокожа к этому всему, меня настолько это не волнует, я ничего про себя не читаю, я ничего про себя не смотрю. И поэтому я сплю спокойно», — сказала Бочкарева.

По словам актрисы, она считает себя патриотом и доверяет только собственному мнению.

Также Бочкарева рассказала о том, как в мае 2022 года посетила Донецк, чтобы лично увидеть происходящее и передать гуманитарную помощь.

Кроме того, Бочкарева поделилась подробностями о своем решении взять шефство над кадетами школы имени Александра Захарченко. Актриса отметила, что дети, многие из которых потеряли отцов на фронте, произвели на нее сильное впечатление.

«Когда я услышала песни, сочиненные ими про родителей, когда пообщалась с детьми, я все своим сердцем прочувствовала. Тогда я вернулась в Москву и поняла, что не могу иначе», — подчеркнула она.

Также в беседе актриса высказалась о заявлениях Аллы Пугачевой и ее супруга.

«Я думаю, что они не думали о последствиях. Они были настолько уверены, что все решится. А тут раз — и не решилось. На этот раз за слова надо отвечать», — сказала Бочкарева, добавив, что тем, кто не любит свою страну, лучше уехать, но не «подвякивать» со стороны.

Новый выпуск «Сорян, это подкаст» доступен в рамках проекта «Телега Online».