Прием заявок на девятый сезон премии «НПБК. Эффективность» стартует в ноябре

Новые номинации премии «НПБК. Эффективность» отразят ключевые тренды года
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

Прием заявок на девятый сезон «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность» начнется 17 ноября. Об этом сообщили организаторы премии.

В новом сезоне акцент сделан на комплексный взгляд на эффективность. Среди обновлений — направления, соответствующие ключевым тенденциям текущего года. В их числе использование генеративного искусственного интеллекта, построение HR-бренда, ребрендинг и бизнес-креатив. Также добавлена номинация для малого и микробизнеса, где предусмотрена скидка на участие в размере 30%. Особое внимание уделят кампаниям, созданным для конкретных целевых аудиторий.

Глава оргкомитета НПБК, Генеральный директор Центра развития бизнес-коммуникаций Валентин Смоляков подчеркнул, что премия стала пространством, где оценивается зрелость решений.

«Мы смотрим на эффективность как на систему — от идеи до бизнес-результата. Каждый сезон показывает, что рынок взрослеет: компании точнее формулируют цели, осмысленнее используют инструменты и честнее относятся к оценке собственных результатов. Для нас важно поддерживать этот профессиональный ритм — чтобы индустрия росла за счет опыта и системности», — подчеркнул он.

Экспертная оценка премии сохранит многоуровневую и независимую структуру. Работы участников оцениваются двумя блоками жюри: «Маркетинг» и «Технологии». Финальный этап проходит под руководством высшего совета Гран-при, куда входят генеральные директора и СЕО ведущих компаний России.

Как отметили организаторы, участие в премии предоставляет командам доступ ко всем этапам оценки, а также возможность принять участие в отраслевых мероприятиях. Здесь формируются партнерства, обсуждаются подходы к эффективности и рождаются новые идеи.

По итогам сезона пройдет церемония награждения, где будут названы имена тех, кто меняет рынок и задает его будущее. Авторы лучших кейсов войдут в экспертные советы следующих сезонов, способствуя развитию профессиональной экспертизы.

Премия «НПБК. Эффективность» проходит при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а организатором выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Генеральным стратегическим партнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co.

