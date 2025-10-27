На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ИИ обучат языкам народов России

«Рувики» поможет обучить ГигаЧат 20 языкам народов России
Нейросеть ГигаЧат от Сбера планируется обучить 20 языкам народов России, интернет-энциклопедия «Рувики» уже передала для этого необходимые материалы, сообщила пресс-служба ресурса.

Уточняется, что энциклопедия направила для обучения ИИ собранные добровольцами энциклопедические статьи на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, коми, коми-пермяцком, марийском, мокшанском, ливви-карельском, татарском, тувинском, калмыцком, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском, а также якутском языках.

Отмечается, что изучение ИИ языков народов России способствует не только улучшению качества генерируемых им на данных языках текстов, но и сохранению уникального культурного наследия.

«Мы видим, что технологии становятся важным инструментом сохранения культурной идентичности и знаний, и рады, что вклад авторов «Рувики» поможет развитию генеративного ИИ, который будет способен понимать и уважать языковое многообразие нашей страны», — подчеркнул гендиректор «Рувики» Владимир Медейко.

