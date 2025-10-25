В Госдуме предупредили о новом опасном подростковом челлендже

Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что в России начал распространяться опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge).

Она подчеркнула, что профилактическую работу с детьми необходимо усилить и что информирование стоит начинать именно с родителей, поскольку они первыми могут предупредить о рисках и объяснить последствия подобных развлечений.

По словам Останиной, тема должна войти и в школьные беседы о безопасности. Она также предложила привлекать известных спортсменов, которые могли бы выступить для подростков авторитетным примером и объяснить, почему этот тренд представляет угрозу для здоровья.

Парламентарий указала, что к профилактике необходимо подключить и тех, кто формирует подростковую повестку в интернете. Она напомнила, что дети получают значительную часть информации не только в семье и школе, но и в онлайн-пространстве, поэтому блогеры тоже должны предупреждать о рисках.

Опасный челлендж «разбиватель черепа» берет свое начало в Латинской Америке — одно из первых видео было снято в Венесуэле около семи лет назад. В роликах двое участников выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, из-за чего пострадавший падает на спину или затылок. Зарубежные СМИ сообщали, что за последние годы сотни подростков в Северной Америке получили травмы и были вынуждены обращаться к врачам.

