Открылся набор участников на первую олимпиаду по предпринимательству от РВБ

Татьяна Ким: в РВБ создается комплексная образовательная экосистема
Shutterstock

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила набор на первую всероссийскую олимпиаду по инновационному предпринимательству «Будущее бизнеса» для школьников 9-11 классов, сообщает пресс-служба компании.

Олимпиаду разрабатывали при поддержке Государственного университета управления и экспертов компании РВБ.

Как отметила глава РВБ Татьяна Ким, в компании создается комплексная образовательная экосистема для развития будущих предпринимателей.

«Наша совместная с ГУУ олимпиада «Будущее бизнеса» — это шанс для российских школьников проявить себя и возможность сделать первые шаги в предпринимательстве», — сказала она.

Олимпиада включает в себя комплекс общеобразовательных предметов, среди которых экономика, информатика, английский язык и обществознание, а также задания по финансовой и управленческой грамотности, основам публичных выступлений и проектному управлению.

Также ректор ГУУ Владимир Строев отметил, что Александровское коммерческое училище, на базе которого позже основали университет, готовило предпринимателей еще в дореволюционную эпоху.

«Все эти годы мы продолжаем и развиваем традиции российского предпринимательства, готовим профильных специалистов, организовываем тематические экскурсии, открыли предпринимательские классы, а теперь с РВБ мы запустили олимпиаду для талантливых школьников», — сказал он.

В РВБ отметили, что подать заявку на участие в олимпиаде может любой российский школьник 9-11 классов до 17 ноября.

