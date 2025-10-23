На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии

«Единая Россия»

При всех региональных отделениях «Единой России» действуют советы первичек. Об этом на заседании партии по итогам Года первичных отделений рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» обладает самой обширной сетью первичных отделений в стране — их число превышает 87 тысяч.

«Эти площадки улучшили взаимодействие между базовым звеном партии, ее региональными и федеральными органами. Мы обязали руководителей региональных и местных отделений, депутатов всех уровней проводить регулярные личные приёмы секретарей первичек. А секретари обязательно участвуют во всех партийных мероприятиях, которые проходят на территории их отделений», — сказал он.

Медведев предложил создать информационную площадку для обмена опытом между первичными отделениями. Он поддержал практику проведения встреч глав регионов с активом первичек, многие из которых также являются секретарями региональных отделений партии.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с возможностью укрупнения первичек в рамках муниципальной реформы, а также расширением форматов проведения собраний, включая использование видеоконференцсвязи (ВКС).

Председатель партии одобрил инициативу сделать конкурс первичек «Единой России» ежегодным. Он также призвал коллег обращать внимание на опыт секретарей первичек при формировании партийного кадрового резерва и рассмотрении кандидатов на управленческие должности.

Кроме того, Дмитрий Медведев объявил о запуске обучающего онлайн-курса для секретарей первичных отделений. Программа будет реализована на базе Высшей партийной школы по запросам самих первичек.

Завершая заседание, Медведев подчеркнул важность налаживания взаимодействия всех партийных структур в преддверии масштабной думской кампании.

