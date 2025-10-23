Исследование Rambler&Co выявило запрос россиян на человечность в технологиях

Будущее перестало быть абстрактной далекой перспективой и для 35% россиян оно уже наступило. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co и компания PR News, проведенного на международной конференции ResearchExpo 2025.

Результаты опроса свидетельствуют о прагматичном подходе людей к технологическому прогрессу. Главный запрос — конкретные решения, которые улучшат жизнь здесь и сейчас. На первый план выходят безопасность, контроль, персональный технологический апгрейд, а также человечность и эмпатия.

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева отметила, что исследование выявило парадокс: в эпоху технологий основным навыком будущего остается простая человеческая коммуникация.

«По мнению россиян, ценность технологий должна определяться их способностью усиливать человеческое взаимодействие, а не заменять его – и это новая парадигма для бизнеса будущего. Не удивлять сложными технологиями, а встраиваться в жизненные сценарии, давая ощущение безопасности, контроля, помощи рядом, предсказуемости и искренней заботы. Эмпатия – это новый интерфейс», — сказала она.

По словам Джигкаевой, компании, которые смогут автоматизировать процессы, сохраняя при этом человеческий контакт, станут лидерами как сегодня, так и в будущем.

Гендиректор PR News Лилия Глазова подчеркнула практическую значимость исследования.

«Нам удалось подготовить по-настоящему прикладной инструмент для корректировки и приведения коммуникационных стратегий к совершенству. Результаты исследования позволяют понять, как попасть в жизненные сценарии и мотивационно-ценностную картину мира аудитории в условиях перенасыщенной информационной среды», — сказала она.

В исследовании выявлен тренд на персонализацию потребительских ожиданий. Каждый четвертый участник связывает будущее с личными заботами и ближним кругом. Это отражается в запросах к бизнесу: вместо призывов к саморазвитию потребители предпочитают готовые технологические решения для здоровья, комфорта и долголетия, интегрированные в повседневность без лишних усилий.

Отмечается, что эти изменения формируют новый портрет идеальной «компании будущего». Ее ключевые атрибуты — сверхзабота о клиентах, безопасность и высокое качество. Технологии воспринимаются как часть продукта или сервиса, но только при условии их практической направленности. Особое значение приобретает умение бренда выстраивать эмоциональный контакт, где технологии служат инструментом доверия и персонализации клиентского опыта.