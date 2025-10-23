ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах «МегаФона»

В салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota появился умный ИИ-помощник «Суфлер», который позволит ускорить обслуживание посетителей, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Система «Суфлер» создана на базе генеративной нейросети. ИИ поможет консультантам мгновенно находить подсказки на вопросы клиентов о продуктах, процессах продаж и обслуживания.

Как отметила директор по клиентскому опыту и качеству в дистрибуции Ирина Балутина, более половины команды «МегаФона» — это молодые специалисты 18-24 лет, для которых технологии и ИИ-инструменты являются привычной средой. ИИ-помощник упростит адаптацию новичков и поможет им быстрее включиться в рабочий процесс, а у опытных консультантов появится возможность успешнее справляться с рабочими задачами.

«Результат не заставил себя ждать: с момента запуска в «Суфлер» поступило уже свыше десяти тысяч запросов, 60% из них отправлены сотрудниками со стажем работы до одного года», — рассказала Балутина.

В «МегаФоне» добавили, что «Суфлер» ежедневно обновляется, и в ближайшее время планируется интеграция с данными абонентов, чтобы сервис стал еще более персонализированным.