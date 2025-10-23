На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах «МегаФона»

«МегаФон» внедрил умного ИИ-помощника в своих салонах связи
close
Пресс-служба «Мегафон»

В салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota появился умный ИИ-помощник «Суфлер», который позволит ускорить обслуживание посетителей, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Система «Суфлер» создана на базе генеративной нейросети. ИИ поможет консультантам мгновенно находить подсказки на вопросы клиентов о продуктах, процессах продаж и обслуживания.

Как отметила директор по клиентскому опыту и качеству в дистрибуции Ирина Балутина, более половины команды «МегаФона» — это молодые специалисты 18-24 лет, для которых технологии и ИИ-инструменты являются привычной средой. ИИ-помощник упростит адаптацию новичков и поможет им быстрее включиться в рабочий процесс, а у опытных консультантов появится возможность успешнее справляться с рабочими задачами.

«Результат не заставил себя ждать: с момента запуска в «Суфлер» поступило уже свыше десяти тысяч запросов, 60% из них отправлены сотрудниками со стажем работы до одного года», — рассказала Балутина.

В «МегаФоне» добавили, что «Суфлер» ежедневно обновляется, и в ближайшее время планируется интеграция с данными абонентов, чтобы сервис стал еще более персонализированным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами