В «Сенеже» стартовал финал конкурса социальных архитекторов

В мастерской управления «Сенеж» в Московской области стартовал финал конкурса социальных архитекторов, сообщает пресс-служба конкурса.

Всего на конкурс было подано 7500 заявок, а в финал прошли 185 человек.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, социальный архитектор – одна из профессий будущего, чьи представители смогут создавать и творить новые идеи.

«Я хотел бы пожелать каждому из вас победы, но не в меньшей степени – и чтобы вы из этих трех дней вышли не просто индивидуальными победителями, а единой командой», — сказал он.

Также ректор Президентской академии, член экспертного совета конкурса Алексей Комиссаров рассказал, что победители получат гранты на обучение по новой программе академии «Мастер практик социальной архитектуры».

«Эта программа является логичным продолжением конкурса и позволит участникам не просто усовершенствовать управленческие навыки, но и реализовать конкретные проекты, значимые для людей и регионов», — сказал он.

В «Сенеже» финалисты примут участие в оценочных мероприятиях, а победителей объявят 24 октября.

Напомним, конкурс стартовал 14 января 2025 года. Участники, набравшие необходимое количество баллов на тестировании, прошли в очный этап. В ходе оценочных мероприятий в финале конкурсанты продемонстрируют оперативность реагирования на возникающие социальные вызовы, свое умение прогнозировать социальные риски, а также покажут экспертам наличие необходимых навыков и компетенций для разработки и внедрения каналов коммуникации между социальными группами, институтами и государственными структурами.