Сбер поддержал строительство в Москве пансионата для детей с онкологическими заболеваниями

В Москве в 2026 году откроется пансионат для детей с онкологическими заболеваниями
Пресс-служба Сбера

В Новой Москве завершаются работы по строительству пансионата «Измалково», предназначенного для детей, проходящих амбулаторное лечение онкологических и гематологических заболеваний, и их семей. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Отмечается, что проект реализуется благотворительным фондом «Подари жизнь» при поддержке Сбера, правительства Москвы и других партнеров. Банк профинансировал разработку архитектурной концепции пансионата и строительство одного из жилых корпусов.

В текущий момент объект готовится к вводу в эксплуатацию. Первые семьи смогут заселиться в пансионат в 2026 году. Благодаря новому пространству крупнейший в Европе центр детской онкологии, гематологии и иммунологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева увеличит пропускную способность на 20%. В Сбере уточнили, что это позволит сотням детей со всей России получать своевременное лечение.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф отметил важность участия крупного бизнеса в решении социальных задач. По его словам, это влияет не только на экономический результат, но и на жизнь следующих поколений.

«Мы в Сбере понимаем, что масштаб бизнеса сегодня измеряется не прибылью, а вкладом в развитие общества. Поддерживая такие проекты, как пансионат «Измалково», мы инвестируем в культуру помощи детям с онкологическими заболеваниями — в инфраструктуру, которая реально меняет качество жизни тысяч семей по всей стране. Это то наследие, которое останется после нас», — подчеркнул он.

Пансионат расположен на территории исторической усадьбы Самариных в Переделкине, которая долгое время находилась в запустении. На сегодняшний день усадьба полностью восстановлена и благоустроена с сохранением исторического облика XVIII–XIX веков. В будущем на объекте планируют проводить тематические выставки, культурные мероприятия и программы семейной реабилитации.

На территории пансионата расположены восемь жилых корпусов, рассчитанных на 78 семей, парк, детские и спортивные площадки, теплица и зоны отдыха. Все это создает условия для комфортного и безопасного проживания семей с детьми, проходящими лечение.

