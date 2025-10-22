Андрей Кончаловский отметил поддержку искусства властями Москвы

Москва действительно поддерживает искусство не на словах, а на деле, заявил режиссер Андрей Кончаловский, сообщило РИА Новости.

«Хочу выразить искреннюю благодарность правительству Москвы и Московской кинокомиссии за поддержку, оказанную на всех этапах нашего проекта «Хроники русской революции». В такие моменты понимаешь, что город действительно поддерживает искусство — не на словах, а на деле», — подчеркнул Кончаловский.

Режиссер также отметил, что Москва является источником вдохновения для художников. «Это современный культурный мегаполис, который стремительно развивается, но при этом бережно сохраняет свое историческое наследие. Город не только устремлен в будущее — он ценит свое прошлое и дает возможность выступить живым фоном для подлинных исторических размышлений», — подчеркнул режиссер.

По словам продюсера проекта Олеси Гидрат, правительство Москвы и Московская кинокомиссия оказали активное содействие в организации съемок. «Наш проект — масштабный исторический фильм. Съемки предполагали участие большого количества актеров массовых сцен, лошадей, гужевого и автомобильного транспорта, что требовало сложной логистики и высокой степени координации, особенно в условиях работы в центральной части города», — рассказала она.

Одним из самых сложных этапов, по словам Гидрат, стала организация шестидневных съемок в Большом театре и на Театральной площади. Работы включали установку декораций, хромакейных конструкций, декорирование площади, размещение исторического транспорта, временное отключение подсветки и перекрытие движения.

«Мы высоко ценим содействие и профессиональный подход правительства Москвы и благодарны за внимание к деталям, открытость к диалогу и готовность находить решения даже в самых сложных ситуациях», — подчеркнула продюсер.

Ранее сообщалось, что премьера сериала «Хроники русской революции» состоялась 9 октября в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли исполнили актеры Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Евгений Ткачук и Никита Ефремов.