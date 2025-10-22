«Чемпионат» показал коллекцию одежды к 20-летию портала

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с компанией Forward представил капсульную коллекцию повседневной спортивной одежды в честь 20-летия портала на «Неделе высокой моды в спорте».

Как рассказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин, спорт – это страсть, объединяющая миллионы людей.

«Спорт – в каждом мгновении победы и поражения, в поддержке трибун и молчании перед решающим моментом. Спорт – это стиль и образ жизни», — сказал он.

Опахин добавил, что новая коллекция спортивного мерча отображает философию движения и преодоления.

В «Неделе высокой моды в спорте», которая прошла в Музее Москвы 17-18 октября, приняли участие более 50 дизайнеров из 15 регионов России, а также спортсмены, хореографы, педагоги и эксперты индустрии.