На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Чемпионат» показал коллекцию одежды к 20-летию портала

«Чемпионат» представил капсульную коллекцию спортивного мерча
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с компанией Forward представил капсульную коллекцию повседневной спортивной одежды в честь 20-летия портала на «Неделе высокой моды в спорте».

Как рассказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин, спорт – это страсть, объединяющая миллионы людей.

«Спорт – в каждом мгновении победы и поражения, в поддержке трибун и молчании перед решающим моментом. Спорт – это стиль и образ жизни», — сказал он.

Опахин добавил, что новая коллекция спортивного мерча отображает философию движения и преодоления.

В «Неделе высокой моды в спорте», которая прошла в Музее Москвы 17-18 октября, приняли участие более 50 дизайнеров из 15 регионов России, а также спортсмены, хореографы, педагоги и эксперты индустрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами