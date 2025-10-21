В Госдуме заявили, что идею о входе в интернет по паспорту будет сложно реализовать

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что инициативу доступа по паспорту к контенту «18+» в интернете будет сложно реализовать. Он также обратил внимание на опасность утечки данных россиян.

«Конечно, такой механизм реализовать будет довольно сложно. Паспортные данные — это персональные данные, особо чувствительные. Ввод их на различных сайтах вызовет огромное количество возможных утечек, приведет к необратимым последствиям для того, кто эти данные ввел. Соответственно, должны быть другие формы. Например, это либо биометрия, которая внутри себя содержит только вектор, но не содержит условных записей именно персональных данных. Ну и, соответственно, люди не сильно пострадают от мошенников. Но, опять же, к биометрии довольно тяжело подключиться. Я думаю, мало таких сайтов и платформ, которые на сегодняшний день обладает такой технической готовностью. С точки зрения самой концепции автор, конечно, прав», — сказал депутат.

Предложение внедрить в России обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+), предложил член Общественной палаты Евгений Машаров. Автор идеи уверен, что существенная доля подростков имеет свободный доступ к материалам с маркировкой «18+», включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения. Такой контент, по его мнению, «способствует формированию у молодежи неправильных моделей поведения, размыванию моральных ценностей и утрате культурных ориентиров».

Ранее депутат Немкин заявил, что вводить доступ в интернет по паспорту нужно аккуратно.