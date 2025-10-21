На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибирячка облысела после посещения салона красоты

В Новосибирске женщина облысела после покраски волос в салоне красоты
true
true
true
close
Marina Demeshko/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новосибирска подала в суд на салон красоты после своего визита. Она утверждает, что начала лысеть после процедуры по окрашиванию волос. О том, что дело находится в производстве суда, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда города.

После посещения салона у женщины, по ее словам, стали выпадать волосы. Она пришла за консультацией к мастеру, и та якобы сказала, что это может быть индивидуальная реакция на краску, после чего клиентке был рекомендован тоник от выпадения.

Потерпевшая также обратилась в поликлинику, где врач установил, что выпадение волос началось из-за химического ожога.

Представитель салона отрицает факт оказания истице парикмахерских услуг.

«В связи с возникшим в судебном заседании вопросом о том, мог ли описанный в осмотре врача-трихолога диагноз: «острое диффузное выпадение волос, ассоциированное с химическим ожогом» явиться следствием химического ожога, возникшего у истца вследствие некачественного окрашивания волос в студии, судом была назначена по делу судебно-медицинская экспертиза», — заявили в пресс-службе.

Производство по делу приостановлено до результатов экспертизы.

Ранее у женщины образовались тромбы после мытья головы в салоне красоты.

