В России снова стали популярными арафатки

Ana D/Shutterstock/FOTODOM

В России снова стал популярным аксессуар из нулевых — арафатки. Об этом пишет Life со ссылкой SHOT.

«По сравнению с прошлым годом, его продажи возросли в два раза, а цены скакнули от ₽500 до ₽1500. Хотя в арабских странах такой платок стоит от $1 до $3 (меньше ₽300)» — говорится в посте.

По данным канала, арафатки носят и женщины, и мужчины. Чаще всего, в качестве аксессуара, но в холодное время — как полноценный шарф, чтобы закрыть горло.

СМИ напоминают, что в 2000-е арафатки носили представители субкультуры эмо, в качестве опознавательного знака. Также на шарф часто прикрепляли значки.

В конце сентября этого года ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить джемпер вместо шарфа. Также он предложил использовать этот предмет одежды на талии, в качестве замены ремня. Еще один вариант — поверх пальто или тренча. А джемпер поверх сумки станет ее украшением, считает Рогов.

До этого знаменитый стилист призывал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Ранее Александр Рогов призвал носить галстуки с бомберами.

