В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи ввели временные ограничения

Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропортов Нижнего Новгорода (Чкалов) и Сочи. Временно прекращены все операции по приему и отправке авиарейсов в этих воздушных гаванях, рассказал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

План «Ковер» — это экстренный протокол, предполагающий полное закрытие воздушного пространства для любой авиации и требующий немедленной посадки или вывода из обозначенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов. Активация этого плана может быть обусловлена разными сценариями, включая резкое ухудшение погодных условий, создающее опасность для полетов, несанкционированное вторжение в воздушное пространство летательного аппарата другого государства, либо атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее аэропорт Краснодара приостановил работу.