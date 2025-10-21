На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи ввели временные ограничения

Аэропорты Нижнего Новгорода и Сочи приостановили работу
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропортов Нижнего Новгорода (Чкалов) и Сочи. Временно прекращены все операции по приему и отправке авиарейсов в этих воздушных гаванях, рассказал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

План «Ковер» — это экстренный протокол, предполагающий полное закрытие воздушного пространства для любой авиации и требующий немедленной посадки или вывода из обозначенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов. Активация этого плана может быть обусловлена разными сценариями, включая резкое ухудшение погодных условий, создающее опасность для полетов, несанкционированное вторжение в воздушное пространство летательного аппарата другого государства, либо атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее аэропорт Краснодара приостановил работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами