Башкирские нефтяники высадили четверть миллиона деревьев

«Башнефть» создала новый лес на площади 73 гектара
Пресс-служба Роснефти

«Башнефть» (входит в «НК «Роснефть»») подвела итоги экологических мероприятий по лесовосстановлению в 2025 году. В Башкортостане и Тюменской области компания высадила более 255 тыс. деревьев, создав новые лесные массивы на площади 73 гектара, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Ключевым направлением работы в этом году стала высадка 24 тыс. деревьев на берегу озера Асликуль — крупнейшего в Башкортостане. Отмечается, что проект направлен на борьбу с обмелением и заболачиванием прибрежной зоны. По данным Уфимского федерального исследовательского центра РАН, высадка хвойных пород способствует укреплению береговой линии и поддержанию природного баланса водоема.

Башкирские нефтяники начали восстановление леса вокруг озера в 2023 году. За это время на площади более 25 гектаров было высажено свыше 102 тыс. сеянцев сосны и лиственницы.

Помимо этого, сотрудники дочерних предприятий и филиалов «Башнефти» провели масштабные посадки сосен и елей в разных районах Башкортостана и Тюменской области.

Наиболее крупные объемы работ пришлись на предприятия «Башнефть-Добыча» — около 210 тыс. деревьев, и «Соровскнефть» (ХМАО), где высажено свыше 16 тыс. деревьев.

В компании добавили, что с 2020 года «Башнефть» высадила более 5,5 млн деревьев на площади свыше 1,6 тыс. гектаров.

