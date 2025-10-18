На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писатель прокомментировал представительство полиции Таджикистана в России

Писатель Антоновский: обмен представительствами МВД – нормальная практика
Эламан Карымшаков/Sputnik/РИА «Новости»

Обмен представительствами МВД для более эффективной борьбы с международной преступностью – нормальная мировая практика, заявил в своем Telegram-канале Автор книги «Русские супергерои», писатель Роман Антоновский, комментируя информацию о том, что в России будет работать полиция Таджикистана.

«Тот факт, что мы должны кратно сократить миграцию из Таджикистана и безвозмездные инвестиции в эту страну, не означает того, что мы должны обрубать все контакты с этой страной. Работать надо со всеми государствами, просто с выгодой для России», — написал он.

Антоновский отметил, что, по отзывам российских силовиков, таджикские полицейские уже проводили совместные с российским МВД операции.

«Таджикские копы работают по своим этнопреступникам крайне жестко, в том числе, не стесняются к родственникам приходить, учитывая важность родовых связей в Таджикистане», — добавил писатель.

По его словам, Таджикистан жестко борется с любыми проявлениями исламизма у себя в стране.

«Их полицейские накопили приличный опыт в подавлении исламистов. Нам не нужны таджикские исламисты в России, но и исламистский режим в Таджикистане нам тоже не выгоден», — сказал он.

