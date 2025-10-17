В правительстве России отметили низкий уровень административной нагрузки на бизнес

Григоренко: проверок бизнеса стало в 5,5 раза меньше по сравнению с 2019 годом

С начала 2025 года инспекторы провели 201 тыс. проверок по всей России, что на 5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда еще действовал мораторий. Об этом на всероссийском форуме контрольных органов в Красноярске рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что 44 тыс. проверок были проведены в государственных объектах и соцучреждениях.

«С 2025 года мораторий на проверки закончился. К этому моменту мы полностью перевели сферу контроля и надзора на риск-ориентированный подход. С плановыми проверками инспекторы приходят только на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска», — подчеркнул Григоренко.

Он добавил, в отношении объектов с категорией риска ниже проводятся обязательные профилактические визиты. Благодаря этому административная нагрузка на бизнес в России остался на уровне последних лет, проверок стало в 5,5 раза меньше, чем в 2019 году. «При этом уровень защищенности граждан остается на должном уровне», — отметил Григоренко.

Сообщается, что сегодня инспекторам не нужно выходить на контролируемый объект, чтобы получить сведения о возможных нарушениях — большой объем данных накапливается в различных государственных информационных системах. Также в этом году для их быстрого и точного анализа инспекторы начали применять ИИ. Кроме того, уже отобраны индикаторы риска, которые будут работать на базе искусственного интеллекта.

По итогам сессии Григоренко поставил контролерам задачу — внедрить ИИ минимум в три ведомственные информационные системы.

Также вице-премьер обозначил минимальный объем контрольно-надзорных мероприятий, которые каждое ведомство должно проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов. На сегодня возможность проводить проверки с помощью БПЛА нормативно закреплены в нескольких видах контроля, включая земельный, а также строительный надзор.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года с помощью БПЛА в России было проведено 400 проверок и почти три тыс. профилактических мероприятий.

Григоренко также заявил, что сейчас готовится законодательная норма, которая позволит контролерам использовать данные, полученные с применением БПЛА, как отдельное основание для проведения внеплановых проверок.