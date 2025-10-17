На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В правительстве России отметили низкий уровень административной нагрузки на бизнес

Григоренко: проверок бизнеса стало в 5,5 раза меньше по сравнению с 2019 годом
true
true
true
close
Depositphotos

С начала 2025 года инспекторы провели 201 тыс. проверок по всей России, что на 5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда еще действовал мораторий. Об этом на всероссийском форуме контрольных органов в Красноярске рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что 44 тыс. проверок были проведены в государственных объектах и соцучреждениях.

«С 2025 года мораторий на проверки закончился. К этому моменту мы полностью перевели сферу контроля и надзора на риск-ориентированный подход. С плановыми проверками инспекторы приходят только на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска», — подчеркнул Григоренко.

Он добавил, в отношении объектов с категорией риска ниже проводятся обязательные профилактические визиты. Благодаря этому административная нагрузка на бизнес в России остался на уровне последних лет, проверок стало в 5,5 раза меньше, чем в 2019 году. «При этом уровень защищенности граждан остается на должном уровне», — отметил Григоренко.

Сообщается, что сегодня инспекторам не нужно выходить на контролируемый объект, чтобы получить сведения о возможных нарушениях — большой объем данных накапливается в различных государственных информационных системах. Также в этом году для их быстрого и точного анализа инспекторы начали применять ИИ. Кроме того, уже отобраны индикаторы риска, которые будут работать на базе искусственного интеллекта.

По итогам сессии Григоренко поставил контролерам задачу — внедрить ИИ минимум в три ведомственные информационные системы.

Также вице-премьер обозначил минимальный объем контрольно-надзорных мероприятий, которые каждое ведомство должно проводить с помощью беспилотных летательных аппаратов. На сегодня возможность проводить проверки с помощью БПЛА нормативно закреплены в нескольких видах контроля, включая земельный, а также строительный надзор.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года с помощью БПЛА в России было проведено 400 проверок и почти три тыс. профилактических мероприятий.

Григоренко также заявил, что сейчас готовится законодательная норма, которая позволит контролерам использовать данные, полученные с применением БПЛА, как отдельное основание для проведения внеплановых проверок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами