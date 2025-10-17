В Москве прошел международный турнир по муайтай «Кубок дружбы»

В первом «Кубке Дружбы» по муайтай приняли участие 18 тайбоксеров из шести стран

В Москве состоялся международный турнир по муайтай «Кубок Дружбы». Мероприятие проводилось впервые, в нем приняли участие ведущие мастера муайтай из России, Таиланда, Франции, Египта, Ирана и Турции, сообщили организаторы.

Старт турниру дал министр спорта России и председатель ОКР Михаил Дегтярев. Он отметил, что «Кубок Дружбы» стал продолжением мероприятий, прошедших в рамках перекрестных годов культурных обменов и туризма России и королевства Таиланд.

«Сегодня муайтай активно развивается в нашей стране — им занимаются более 60 тысяч человек. Этот вид спорта уже стал базовым в шести регионах России», — отметил Дегтярев.

В рамках турнира прошли девять поединков, в том числе матчевая встреча между российскими и тайскими командами и бои за титулы чемпиона мира и Европы по версии WMC (World Muaythai Council, Всемирного совета муайтай).

Мировой титул по итогам поединка присвоен российскому спортсмену, возглавляющему рейтинг мировой лиги ONE FC и чемпиону мира по версии WMC Бейбулату Исаеву. Он одержал победу над чемпионом Азии и Африки из Египта Ибрагимом Эльсави.

Титул чемпиона Европы завоевал трехкратный чемпион мира по муайтай и победитель Всемирных игр в Китае Константин Шахтарин из России.

В международных боях Россию представили победитель Кубка мира по тайскому боксу и мастер спорта международного класса по муайтай Дмитрий Чангелия, а также победительница Первенства мира и чемпионата по муайтай среди юниоров и молодежи София Саруханян. Оба cпортсмена одержали уверенную победу.

«Я занимаюсь муайтай уже восемь лет, сейчас мне 17. Боксировала против очень опытной соперницы на 10 лет меня старше. Это был мой дебют, и я его выиграла», — поделилась Саруханян.

Уточняется, что ответный этап турнира пройдет в Таиланде в марте 2026 года. В дальнейшем «Кубок Дружбы» планируется проводить на регулярной основе, а также расширить его географию.

«Мы хотим тиражировать это мероприятие, сделать его двусторонним — не только с Таиландом, но и с другими странами», — рассказал президент Федерации муайтай России и директор оргкомитета Всемирные Игры Дружбы Дмитрий Путилин.

В свою очередь, амбассадор турнира, многократный чемпион мира по муайтай и кикбоксингу, двукратный победитель Гран-при К-1 World Мах Сомбат Банчамек (Буакав) отметил, что такие мероприятия полезны для укрепления сотрудничества между государствами, а также сообщил, что помимо этапов турнира в других странах планируется провести различные совместные тренировки.

«Они пройдут с участием не только мужчин, но и женщин. И, возможно, появятся соревнования на профессиональном уровне среди разных групп спортсменов», — поделился Банчамек.