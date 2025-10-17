Новак вручил награды победителям ИТ чемпионата нефтяной отрасли

Победители финала международного ИТ-чемпионата на Российской энергетической неделе получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от «Газпром нефти», сообщили организаторы соревнований.

Всего в ИТ-чемпионате нефтяной отрасли приняли участие 600 специалистов из России и стран СНГ. Соревнования проходили в несколько этапов, среди которых решение задач и разработка бизнес-кейса на тему применения ИИ для промышленной автоматизации. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей.

По словам Александра Новака, энергетическая отрасль России находится на этапе масштабной цифровой трансформации, а ключевую роль в этом процессе играют молодые специалисты и их идеи.

«Подготовка и развитие нового поколения профессионалов — это важнейшая часть реализации энергетической стратегии России до 2050 года», — сказал он.

Проекты участников чемпионата пройдут экспертизу в ведущих инженерных центрах компаний ТЭК с перспективой внедрения в бизнес-процессы. Также разработчики смогут развить свои идеи до полноценных стартапов.

«Этот конкурс является одним из инструментов для формирования кадрового резерва нашей компании. Так, некоторые финалисты ИТ-чемпионата прошлых лет сегодня уже успешно работают в «Газпром нефти», а также развивают свои идеи до полноценных проектов в наших акселераторах для стартапов», — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.