На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новак вручил награды победителям ИТ чемпионата нефтяной отрасли

Лучшие ИТ-специалисты в промышленности получили гранты «Газпром нефти»
true
true
true
close
Пресс-служба «Газпром нефти»

Победители финала международного ИТ-чемпионата на Российской энергетической неделе получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от «Газпром нефти», сообщили организаторы соревнований.

Всего в ИТ-чемпионате нефтяной отрасли приняли участие 600 специалистов из России и стран СНГ. Соревнования проходили в несколько этапов, среди которых решение задач и разработка бизнес-кейса на тему применения ИИ для промышленной автоматизации. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей.

По словам Александра Новака, энергетическая отрасль России находится на этапе масштабной цифровой трансформации, а ключевую роль в этом процессе играют молодые специалисты и их идеи.

«Подготовка и развитие нового поколения профессионалов — это важнейшая часть реализации энергетической стратегии России до 2050 года», — сказал он.

Проекты участников чемпионата пройдут экспертизу в ведущих инженерных центрах компаний ТЭК с перспективой внедрения в бизнес-процессы. Также разработчики смогут развить свои идеи до полноценных стартапов.

«Этот конкурс является одним из инструментов для формирования кадрового резерва нашей компании. Так, некоторые финалисты ИТ-чемпионата прошлых лет сегодня уже успешно работают в «Газпром нефти», а также развивают свои идеи до полноценных проектов в наших акселераторах для стартапов», — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами