На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценят соответствие образовательных программ запросам рынка коммуникаций

В Москве пройдет встреча Ассоциации менеджеров о кадрах в медиаиндустрии
true
true
true
close
Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В Москве продет заседание, посвященное кадровому парадоксу в медиаиндустрии, PR и маркетинге, а также методам повышения соответствия между образовательными программами и запросами рынка. Мероприятие проведет комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что участники встречи обсудят, как меняются требования к специалистам в сферах медиа, PR и маркетинга, а также какие компетенции становятся сегодня наиболее востребованными.

Кроме того, в повестке заседания — успешные кейсы взаимодействия вузов и компаний, адаптация учебных программ под потребности рынка и поиск новых форматов подготовки кадров.

В дискуссии примут участие руководитель департамента по связям с общественностью ЦЕМРОС Сергей Кошкин, PR-директор группы компаний «Аскона» Лариса Малышева и глава отдела маркетинга ИД «Коммерсантъ» Александр Розанов. В число информационных партнеров мероприятия входит медиахолдинг Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами