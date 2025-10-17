Эксперты оценят соответствие образовательных программ запросам рынка коммуникаций

В Москве пройдет встреча Ассоциации менеджеров о кадрах в медиаиндустрии

В Москве продет заседание, посвященное кадровому парадоксу в медиаиндустрии, PR и маркетинге, а также методам повышения соответствия между образовательными программами и запросами рынка. Мероприятие проведет комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что участники встречи обсудят, как меняются требования к специалистам в сферах медиа, PR и маркетинга, а также какие компетенции становятся сегодня наиболее востребованными.

Кроме того, в повестке заседания — успешные кейсы взаимодействия вузов и компаний, адаптация учебных программ под потребности рынка и поиск новых форматов подготовки кадров.

В дискуссии примут участие руководитель департамента по связям с общественностью ЦЕМРОС Сергей Кошкин, PR-директор группы компаний «Аскона» Лариса Малышева и глава отдела маркетинга ИД «Коммерсантъ» Александр Розанов. В число информационных партнеров мероприятия входит медиахолдинг Rambler&Co.