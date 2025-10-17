На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница получила 20 ножевых ранений от одноклассника

Mothership: в Китае 14-летняя школьница получила 20 ножевых ранений от одноклассника
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Китае 14-летняя девочка получила более 20 ножевых ранений от одноклассника, пишет Mothership.

По данным следствия, подростки учились в одном классе средней школы района Лунхуа и жили в одном жилом комплексе. Родители детей по очереди подвозили их в школу и обратно на протяжении трех лет.

В один из дней подросток дождался, пока его жертва останется одна, и напал на нее с ножом, который ранее приобрел в интернете. Прокуроры заявили, что он нанес девочке более 20 ударов, в том числе после того, как она упала на землю. Услышав крики, нападавший вернулся и несколько раз ударил школьницу в шею, после чего скрылся и выбросил оружие.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. На следующий день мальчик был задержан в больнице, где сообщил родственникам, будто получил порезы, «попытавшись спасти кого-то». Его родители даже написали в родительском чате, что сын пострадал «во время героического поступка».

Согласно данным прокуратуры, причиной нападения стала «мелкая ссора» между школьниками. Семья обвиняемого, по словам матери школьницы, до сих пор не извинилась за содеянное.

Дело рассматривается Народным судом промежуточной инстанции Шэньчжэня, приговор будет оглашен позднее.

Ранее в Китае спасли трехлетнюю девочку с 15-сантиметровым ножом в голове.

