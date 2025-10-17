На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики пресекли деятельность синдиката телефонных мошенников

В 11 регионах РФ ликвидировали сеть терминалов телефонных мошенников
true
true
true

Силовики ликвидировали сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников в 11 регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мошенники действовали в Чувашской Республике, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областях.

Волк уточнила, что мошенническая сеть работала на территории 11 регионов, а операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, находившихся за пределами России. Следствие установило, что мошенники через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере техподдержки малого бизнеса. Соискателям дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без них. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам звонить с российских номеров российских, чтобы совершать преступления.

В результате обысков обнаружено 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт, следователи задержали 11 человек. Как отметила Волк, часть изъятых сим-карт проходит как улика по 30 уголовным делам, предусмотренных статьями 159 и 207 УК РФ (Мошенничество в предпринимательской деятельности и Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ получить доступ к онлайн-банку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами