Силовики пресекли деятельность синдиката телефонных мошенников

Силовики ликвидировали сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников в 11 регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мошенники действовали в Чувашской Республике, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областях.

Волк уточнила, что мошенническая сеть работала на территории 11 регионов, а операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, находившихся за пределами России. Следствие установило, что мошенники через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере техподдержки малого бизнеса. Соискателям дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без них. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам звонить с российских номеров российских, чтобы совершать преступления.

В результате обысков обнаружено 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт, следователи задержали 11 человек. Как отметила Волк, часть изъятых сим-карт проходит как улика по 30 уголовным делам, предусмотренных статьями 159 и 207 УК РФ (Мошенничество в предпринимательской деятельности и Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ получить доступ к онлайн-банку.