Школьники в Ташкенте прочитали доклады о попытках Запада исказить историю

В Узбекистане прошла презентация книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники». Мероприятие организовано Россотрудничеством и посвящено героям Сталинградской битвы — ключевого события Великой Отечественной войны.

Презентацию провели на территории мемориального комплекса «Парк Победы». В рамках мероприятия школьники средних и старших классов Ташкента представили доклады, направленные на разоблачение попыток западных стран переписать историю и присвоить себе победу во Второй мировой войне.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка подчеркнул важность события, назвав его символом дружбы и взаимного уважения между Россией и Узбекистаном.

«Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории России и Узбекистана, и память о героях, стойко защищавших свой дом и родину, навсегда останется в сердцах наших народов. Дом Павлова стал воплощением мужества и несгибаемой воли советских воинов в Сталинградской битве, свидетельством того, что сила духа и единство помогают преодолеть любые испытания», — отметил он.

Член Общественного совета при Россотрудничестве Арег Агасарян обратил внимание на рост попыток Запада искажать историю в угоду политической конъюнктуре. По его мнению, важно сохранить поколенческую связь с молодежью.

«Особенно радостно видеть, что в сегодняшнем мероприятии приняли участие старшеклассники из школ Ташкента, которые в своих докладах наглядно продемонстрировали, как западные страны искажают историю и пытаются присвоить себе победу над гитлеровской Германией», — пояснил Агасарян.

В ходе обсуждений была достигнута договоренность о расширении русскоязычного сопровождения экспозиции мемориального комплекса. В ближайшее время описания и аннотации к экспозициям будут переведены на русский язык для углубления культурно-исторического диалога между странами.

В завершение мероприятия ветеранам Великой Отечественной войны и детям блокадного Ленинграда вручили памятные подарки. Для всех участников прозвучали слова благодарности за их мужество и стойкость.

Также состоялись церемонии возложения цветов к монументу «Ода стойкости» и Ленинградскому монументу, а также выступления историков и специалистов по истории Второй мировой войны.