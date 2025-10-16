На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьники в Ташкенте прочитали доклады о попытках Запада исказить историю

Школьники в Узбекистане разоблачили фальсификации истории ВОВ
true
true
true
close
Россотрудничество

В Узбекистане прошла презентация книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники». Мероприятие организовано Россотрудничеством и посвящено героям Сталинградской битвы — ключевого события Великой Отечественной войны.

Презентацию провели на территории мемориального комплекса «Парк Победы». В рамках мероприятия школьники средних и старших классов Ташкента представили доклады, направленные на разоблачение попыток западных стран переписать историю и присвоить себе победу во Второй мировой войне.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка подчеркнул важность события, назвав его символом дружбы и взаимного уважения между Россией и Узбекистаном.

«Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории России и Узбекистана, и память о героях, стойко защищавших свой дом и родину, навсегда останется в сердцах наших народов. Дом Павлова стал воплощением мужества и несгибаемой воли советских воинов в Сталинградской битве, свидетельством того, что сила духа и единство помогают преодолеть любые испытания», — отметил он.

Член Общественного совета при Россотрудничестве Арег Агасарян обратил внимание на рост попыток Запада искажать историю в угоду политической конъюнктуре. По его мнению, важно сохранить поколенческую связь с молодежью.

«Особенно радостно видеть, что в сегодняшнем мероприятии приняли участие старшеклассники из школ Ташкента, которые в своих докладах наглядно продемонстрировали, как западные страны искажают историю и пытаются присвоить себе победу над гитлеровской Германией», — пояснил Агасарян.

В ходе обсуждений была достигнута договоренность о расширении русскоязычного сопровождения экспозиции мемориального комплекса. В ближайшее время описания и аннотации к экспозициям будут переведены на русский язык для углубления культурно-исторического диалога между странами.

В завершение мероприятия ветеранам Великой Отечественной войны и детям блокадного Ленинграда вручили памятные подарки. Для всех участников прозвучали слова благодарности за их мужество и стойкость.

Также состоялись церемонии возложения цветов к монументу «Ода стойкости» и Ленинградскому монументу, а также выступления историков и специалистов по истории Второй мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами