В Подмосковье завершился международный фестиваль школьного спорта среди стран СНГ

В Подмосковье при поддержке «Единой России» завершился международный фестиваль школьного спорта среди стран СНГ, в котором приняли участие более 500 человек в возрасте от 12 до 15 лет из России, Казахстана и других регионов, сообщает пресс-служба партии.

Спортсмены соревновались в мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, волейболе, спортивной борьбе и шахматах.

Соревнования организовали по партийному проекту «Детский спорт».

Как отметила координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, в России во всех школах есть свои школьные клубы.

«Вместе с Министерством спорта и Министерством просвещения мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру, потому что, если в школе нет хорошего спортивного зала, если в поселке нет хорошего спортивного объекта, то дети не придут в спорт», — сказала она.

Победители и призеры спортивного фестиваля получили награды, а все участники также получили памятные сувениры с соревнований.