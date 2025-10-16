На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о растущем спросе на энергию в Азии

Александр Ведяхин: растущий спрос на энергию в Азии задает тренд мировой энергетике
Пресс-служба Сбера

Растущий спрос на энергию в Азии, особенно в Китае и Индии, задает тренд мировой энергетике, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках бизнес-завтрака «Энергий нового дня» на российской энергетической неделе.

Он отметил, что в мире появляется все больше новых энергоемких отраслей, влияющих на энергобезопасность.

«Доля потребления этих двух стран в мировом энергобалансе выросла с 23% в 2010 году до 40% на конец прошлого года, а за счет этих стран среднегодовой темп энергопотребления вырос с 3,5 до 4,5%», — сказал он.

Ведяхин добавил, что к 2030 году размер рынка инноваций в отрасли может достичь $4 трлн.

Основными драйверами роста Ведяхин назвал новые направления в возобновляемой энергетике, совершенствование технологий хранения и создание цифровых двойников и умных сетей.

