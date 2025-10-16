На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лингвист оценил неологизм «тонщина» китайской компании

Лингвист Кронгауз назвал неологизм «тонщина» примером языковой адаптации


Китайский бренд Tecno предложил для описания дизайна своих устройств использовать в коммуникациях новое слово — «тонщина». Как рассказал РБК лингвист и доктор филологических наук Максим Кронгауз, идея компании отражает естественное развитие языка и стремление иностранных брендов адаптироваться к российской культуре.

Он уточнил, что бренд Tecno обратился к нему за профессиональной оценкой придуманного слова. «Они хотели использовать его в своих коммуникациях. Это интересный прием, ведь он рифмуется с «толщиной», звучит по-русски и при этом подчеркивает изящество», — считает Кронгауз.

По словам лингвиста, «тонщина» — пример креативного подхода к языку, отражающего естественные процессы его развития.

«Язык живет и меняется вместе с миром. Когда появляется новое явление или предмет, нужно новое слово, чтобы его обозначить. Поэтому заимствования и словотворчество — нормальное явление, а не угроза для языка», — отметил Кронгауз.

Линвист также сравнил «тонщину» с игровыми словами из народного фольклора — например, из детской песенки про каравай, где встречаются «вышина» и «нижина». По его словам, подобные конструкции легко запоминаются и вызывают позитивные эмоции у аудитории.

По его мнению, появление таких слов также отражает тенденцию к языковой адаптации китайских компаний на российском рынке. Сегодня они стремятся говорить с российской аудиторией на ее языке.

«Это хороший знак, свидетельствующий о серьезных намерениях компаний интегрироваться в местную культуру», — подчеркнул лингвист.

При этом Кронгауз отметил, что не стоит ожидать, что слово «тонщина» войдет в академические словари.

«Это скорее лингвистический эксперимент. Но именно такие приемы показывают, что язык — не музейный экспонат, а живая система, способная меняться», — резюмировал лингвист.

