Лингвист оценил неологизм «тонщина» китайской компании

Китайский бренд Tecno предложил для описания дизайна своих устройств использовать в коммуникациях новое слово — «тонщина». Как рассказал РБК лингвист и доктор филологических наук Максим Кронгауз, идея компании отражает естественное развитие языка и стремление иностранных брендов адаптироваться к российской культуре.

Он уточнил, что бренд Tecno обратился к нему за профессиональной оценкой придуманного слова. «Они хотели использовать его в своих коммуникациях. Это интересный прием, ведь он рифмуется с «толщиной», звучит по-русски и при этом подчеркивает изящество», — считает Кронгауз.

По словам лингвиста, «тонщина» — пример креативного подхода к языку, отражающего естественные процессы его развития.

«Язык живет и меняется вместе с миром. Когда появляется новое явление или предмет, нужно новое слово, чтобы его обозначить. Поэтому заимствования и словотворчество — нормальное явление, а не угроза для языка», — отметил Кронгауз.

Линвист также сравнил «тонщину» с игровыми словами из народного фольклора — например, из детской песенки про каравай, где встречаются «вышина» и «нижина». По его словам, подобные конструкции легко запоминаются и вызывают позитивные эмоции у аудитории.

По его мнению, появление таких слов также отражает тенденцию к языковой адаптации китайских компаний на российском рынке. Сегодня они стремятся говорить с российской аудиторией на ее языке.

«Это хороший знак, свидетельствующий о серьезных намерениях компаний интегрироваться в местную культуру», — подчеркнул лингвист.

При этом Кронгауз отметил, что не стоит ожидать, что слово «тонщина» войдет в академические словари.

«Это скорее лингвистический эксперимент. Но именно такие приемы показывают, что язык — не музейный экспонат, а живая система, способная меняться», — резюмировал лингвист.